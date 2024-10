Calcio – Monza, Berlusconi: ‘Vogliamo la A, poi chissà anche lo scudetto’

Due scontri diretti, altrettante sono state le vittorie. Il primo sul campo del Cittadella, il secondo in casa contro una delle formazioni più quotate e con una lunga imbattibilità in fatto di reti subìte, il Frosinone. Il Monza, costruito per vincere e con un organico di categoria superiore, ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di stagione tra ambientamento e covid. Soprattutto quest’ultimo ne ha fortemente condizionato la disponibilità dei calciatori e di conseguenza qualche risultato, ma adesso sembra aver incanalato la strada giusta.

Le ambizioni del presidente Berlusconi

Intervenuto a “Che tempo che fa” programma condotto da Fabio Fazio, il presidente della società brianzola Silvio Berlusconi, non ha nascosto le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere, così come riportato da TuttoB: