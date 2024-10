Monza, Favilli: ‘Contro la Reggina metteremo cattiveria e rabbia’

Il 2022 ha regalato solo un punto nelle due gare disputate al Monza, dopo quella grande cavalcata che aveva portato la squadra di Stroppa a ridosso delle primissime posizioni. Poi la batosta nel recupero contro il Benevento ed un pareggio acciuffato all’ultimo secondo in casa contro il Perugia. A monza-news.it parla l’attaccante Favilli:

“Siamo molto arrabbiati e delusi dalle ultime due partite di campionato. Penso che metteremo ancora più cattiveria e rabbia in campo questo sabato. Sappiamo che in Serie B non c’è nessuna partita facile e anche la Reggina avrà voglia di fare punti, quindi massima concentrazione e cerchiamo di preparare al meglio questa partita”.