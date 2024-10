Mood Project Viola, la partita perfetta di Tommaso Carnovali: “La dedico ai tifosi”

Descrivere la serata di Tommaso Carnovali è davvero difficile, le statistiche stratosferiche non riescono ad esprimere fino in fondo l’apporto di un giocatore che è ormai molto di più di un “sesto uomo”.

Partiamo dal termine della partita che proietta i neroarancio in semifinale playoff:

I secondi che separano il match tra Viola e Pescara allo scadere, sono meno di 10. Vitale è sicuro di non aver sporcato un possesso degli adriatici. Il duo arbitrale è pronto a dare la rimessa ai neroarancio, non sono dello stesso avviso i giocatori di Pescara che rivendicano immediatamente il possesso. Tommaso Carnovali, chiama a disparte Vitale e spiega agli arbitri di aver visto l’interferenza. I tifosi del PalaCalafiore sono increduli, ma la scelta del three pointer neroarancio è quella giusta, con 5 punti di vantaggio a 5 secondi dalla fine, i giocatori di Rajola perdono anche gara 2.

Il giocatore per la cronaca ha realizzato 25 punti in 23 minuti di gioco realizzando 5 triple micidiali, 4 su 4 da due, prendendo 9 rimbalzi, servendo 2 assist e mettendo 2 tiri liberi.

In sala stampa con molta modestia ed ai limiti della commozione ha dichiarato:

“L’importante era vincere ed andare in semifinale. Ci sono poche parole per descrivere ciò che abbiamo fatto. In gara 1 eravamo sotto più di 10 punti, abbiamo rimontato e ci abbiamo creduto. Anche oggi abbiamo giocato bene, loro non avevano Potì, ma nonostante questo, ci hanno dato del filo da torcere. Siamo entrati con l’ansia che non abbiamo mai avuto, poi alla lunga sapevamo che sarebbero andati in difficoltà, il pubblico ci ha trascinato nei momenti più importanti. Era un mese e mezzo che non sono al 100%, fare un determinato lavoro, con qualche giocatore in meno, è chiaro che possa arrivare qualche problema. Quando entro in partita e piazzo le mie triple, mi riesce a fare altro, penetrazioni ed assist“.