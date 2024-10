Mood Project Viola, due giocatori serbi per gli allenamenti di coach Mecacci – VIDEO

Coach Mecacci evidenzia costantemente nei suoi post partita, in sala stampa, come la Viola sia a corte di forze psicofisiche. Il trend è buono, le vittorie non sono mancate, ma è impossibile costatare come la cessione di Mastroianni abbia indebolito il roster neroarancio. Se a questa scelta societaria si aggiungono gli infortuni, le squalifiche, ecco che l’allenatore neroarancio spesso ha richiesto giocatori quanto meno per allenarsi.

Buone notizie in tal senso anche se non potranno giocare in campionato arrivano due giocatori “da allenamento”. Sono l’ala Stefan Vajic, classe 2000 e ed il classe 2001 playmaker Bernard Morina.

Ecco il video delle giocate dei giovani atleti giunti a Reggio Calabria

