Mood Project Viola, individuato il Direttore Sportivo?

Si attende l’ufficialità per un gradito ritorno in casa neroarancio. Dal 2010 in poi la Viola Reggio Calabria oltre la rinascita ha vissuto momenti che rimangono indelebili nella memoria dei tifosi neroarancio.

Ancora brucia la penalizzazione dello scorso anno, ma andando a ritroso nel tempo è impossibile dimenticare i roster costruiti in riva allo stretto ed agli staff tecnici di primissimo ordine. Stesso vale per per gli organigramma societari che hanno avuto veri e propri protagonisti. CityNow Sport ha contattato l’avv. Sergio Zumbo, professionista reggino, specializzato in diritto dello sport.

Un autentico intenditore di palla a spicchi che ha maturato molte esperienze, e da attento osservatore del mondo cestistico darebbe linfa vitale all’intero quadro dirigenziale, che come sottolineato da coach Mecacci è al momento privo della casella di Direttore Sportivo. Il Direttore Generale Andrea Gotti riuscirà a chiudere l’accordo? L’eventuale ufficializzazione potrebbe arrivare dopo il match di domenica contro Caserta, partita dal passato glorioso, come quello che si aspettano i reggini dal futuro della Viola.