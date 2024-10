Mood Project Viola questione stipendi, cosa succede? Menniti: “Giornata risolutiva”

Le dichiarazioni di Menniti sulla questione societaria sono rassicuranti. Il direttore commerciale assentatosi dal PalaCalafiore per motivi puramente personali legati al periodo festivo, nell’ultima di campionato che ha visto vincere la Viola Reggio Calabria contro la Luiss Roma è intervenuto durante la trasmissione “Tutti i figli di Campanaro” di Video Touring 655 rispondendo alle domande del conduttore Simone Bellantone e dell’ospite Domenico Suraci della nostra testata giornalistica.

Per quanto la questione legata all’impianto di Pentimele:

“Per quanto riguarda il PalaCalafiore, c’è stato un rischio imminente proprio in precedenza alla partita casalinga contro la Luiss Roma. A causa di diversi solleciti di altre società sportive ho dovuto effettuare, in seguito ad un sollecito per mezzo PEC, un bonifico per permettere si disputasse il match all’interno del palazzo sportivo reggino”.