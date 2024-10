La Viola asfalta Roma, super prestazione neroarancio in attesa dei Play Off

La Viola Reggio Calabria non ha nulla più da chiedere a questo campionato che la vede al quinto posto matematico e quindi qualificata alla post season, la Luiss Roma ha disputato un ottimo campionato e vuole dimostrare di valere i Play Off che si è meritatamente conquistata.

PRIMO QUARTO

Il primo canestro è di Agbogan. Fall mette il 4 a 0. Infante realizza i primi due punti per la Luiss Roma. Faragalli realizza il punteggio del pareggio. Paesano mette il 6 a 4 e piazza la tripla del 9 a 4. Alessandri in contropiede mette l’11 a 4. Fall realizza e subisce fallo, sbaglia il libero risponde Infante. (13-6). Capitan Fallucca mette il +10 neroarancio. Fall domina a rimbalzo ed allunga ulteriormente il vantaggio a 3.56 dal termine. Roma chiama Time Out. Fallo tecnico a Roma, Alessandri sbaglia il libro. Faragalli subisce fallo, mette uno 1/2. Alessandri penetra e segna il 20 a 9. Schiacciata di Paesano. Alessandri subisce fallo. Fa 2/2. Paesano in sospensione mette il 26 a 9. Martino risponde e realizza anche successivamente per il 26-13, si chiude così la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Da una palla rubata, Fall mette un canestro da sotto. Martino in arresto e tiro segna il 28-15. Bonaccorso segna da sotto. Navarini mette il -9 dei romani, Mecacci chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Da sotto Martino per il -7 della Luiss. Paesano realizza. Navarini segna e subisce fallo, mette anche l’aggiuntivo (30-24). Fallucca piazza la tripla del 32-24. Fall penetra e mette il 34 a 24. Carnovali si sblocca da tre per il +13 neroarancio. Fall da sotto mette il 39-24. Bonaccorso realizza in arresto e tiro. Marcon penetra, realizza e subisce fallo. Fallucca da sotto mette il 41 a 28. Marcon avvicina i suoi a 2 minuti dalla fine. Tripla di Di Francesco che vale il -8 per i romani. Vitale in penetrazione realizza in penetrazione. Espulsione di Bonaccorso ad un minuto dalla fine. Fallucca mette entrambi i liberi. Fallucca in step back mette il 48-33. Gellera subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 48 a 34.

TERZO QUARTO

Paesano dall’angolo mette due punti. (50-34). Infante realizza e subisce fallo e realizza il libero. Fall subisce fallo, dalla lunetta fa 1 su 2. Infante in semi gancio segna per Roma. Paesano schiaccia a canestro. (53-39). Veccia da sotto. Paesano realizza da due. Vitale piazza la tripla del 58-41. Di Carmine penetra e segna, risponde Fallucca con una tripla. Fall subisce fallo, time out chiamato da Roma. (61-43). Fall dalla lunetta 1/2. Infante segna da sotto. Agbogan da sotto a 4 minuti dalla fine. (64-45). Marcon subisce fallo, dalla lunetta 2 su 2. Marcon non si ferma, ne mette altri due punti. Paesano in step back per il 66-49. Infante da sotto, risponde Fallucca. Marcon in contropiede mette il 68-53. Fallucca continua a segnare per il +17 neroarancio. Si chiude la terza frazione di gioco il punteggio sul 70-53.

ULTIMO QUARTO

Carnovali da tre per il +20 neroarancio. Infante segna e subisce fallo, segna l’aggiuntivo. Time Out per Roma. Fall da sotto segna il 75-56. Continua a segnare Fall. Marcon fa 1 su 2. (77-57). Marcon ruba palla per il 77-59 a 5:40 dal termine. Nobile subisce fallo. Infante realizza. Tiro da tre punti di di Francesco. Carnovali realizza da due. per il +15 neroarancio. Di Carmine arresto e tiro a tre minuti dal termine. Vitale da tre piazza l’82-66. Marcon subisce fallo mette entrambi i liberi. Veccia mette una tripla a due minuti dal termine. Vitale penetra e guadagna la lunetta. 1/2 per lui. Fall subisce fallo a un minuto dal termine, realizza 1/2. Carnovali piazza una tripla micidiale che sigilla la vittoria. Il finale è di 87 a 71. La festa è neroarancio che chiude nel migliore dei modi la regular season.

Leggi anche

Leggi anche

Il tabellino

Mood Project Reggio Calabria – Luiss Roma:87-71 (26-13, 22-21,22-19,17-18)

Mood Project Reggio Calabria: Muià, Alessandri 6, Grgurovic, Fall 21, Fallucca 19, Agbogan 2, Carnovali 11, Paesano 19, Nobile, Vitale 9. Coach: Mecacci Ass.ti: Trimboli, Motta

Luiss Roma: Faragalli 3, Gellera , Martino 6, Veccia 3, Di Francesco 6, Bonaccorso 4, Di Carmine 4, Navarini 5, Infante 20, Marcon 19. Coach: Paccariè Ass.ti: Fulgaro, Esposito.

Arbitri: Roca, Rodia di Avellino