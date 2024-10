Mood Project Viola, Mecacci sull’intera stagione: “Abbiamo assistito ad un miracolo sportivo”

Coach Mecacci esalta i suoi giocatori, sottolineando il loro valore alla luce dei problemi societari:

“Voglio analizzare l’intera annata, più della prestazione di oggi, che è stata in fase offensiva più che buona. Siamo una squadra che ha vinto 21 partite e perse 9. Quando firmai per la Viola, sapevo che al completo con Mastroianni potevamo arrivare al 4° posto, considerando che abbiamo giocato 18 partite senza il cambio dei lunghi, dal punto di vista sportivo è successo qualche cosa di sbalorditivo, considerando che le altra squadre si sono addirittura rafforzate. Siamo pronti per i Play Off, gara 1 la faremo fuori casa, ma i ragazzi hanno dato una lezione di umanità all’intero movimento, durante una situazione allucinante, mi riferisco anche alla questione economica, abbiamo massima fiducia che si possa risolvere, però non è piacevole il tutto. Grazie di cuore al mio staff tecnico e medico, adesso affrontiamo questi play off al meglio”.