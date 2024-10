Viola, dal rischio baratro ai Play Off. Lo scenario presente e futuro neroarancio

La Viola Reggio Calabria è pronta ad affrontare questo finale di stagione. Sono quattro le giornate che separano i neroarancio dalla postseason. Dal possibile barato, la società neroarancio, si è matematicamente qualificata ai Play Off vincendo a Scauri, con ben cinque giornate d’anticipo.

La sconfitta interna contro Costa d’Orlando è stata resa indolore dai risultati delle altra squadre nel corso dell 26^ giornata della Serie B del campionato 2018/2019.

L’attuale quinto posto in classifica va gelosamente mantenuto, considerando che guardando dietro ci sono squadre agguerrite, l’assalto alla quarta posizione è possibile considerando che il prossimo impegno vedrà impegnato il roster reggino in trasferta, il 31 marzo contro la Virtus Salerno, avversaria diretta. Il 7 aprile i neroarancio affronteranno in casa la Ge.Vi. Napoli, il 13 aprile sarà la volta della Broker Roma, per poi chiudere in casa contro la Luiss Roma il 20 aprile.

La classifica del girone D

Decò Caserta 46,

Citysightseeing Palestrina 42,

Virtus Arechi Salerno 40,

Olimpia Matera 38,

Viola Reggio Calabria 33,

Luiss Roma 32,

Ge.Vi. Napoli Basket 32,

In Più Broker Roma 30,

IUL Basket Roma 22,

Basket Scauri 22,

Irritec Costa d’Orlando Capo d’Orlando 20,

Special Days Virtus Valmontone 16,

Green Basket Palermo 16,

Bava Virtus Pozzuoli 14,

Alfa Basket Catania 10,

Treofan Battipaglia 0

Cosa attende alla Viola

Conoscere già oggi chi affronterà il team di Mecacci è presto. Anche il girone C della serie B è in piena bagarre. Le squadre qualificate ai play off risulteranno accoppiate su 4 tabelloni, nell’ambito dei quali si incrociano le squadre dei gironi A con B e quelle dei gironi C con D, ecco nello specifico i tabelloni che interessano la Viola.

Tabellone 3: 1C-8D, 4D-5C, 2D-7C, 3C-6D

Tabellone 4: 1D-8C, 4C-5D, 2C-7D, 3D-6C

Quarti(al meglio delle tre gare), semifinali(al meglio delle cinque gare), finali(al meglio delle cinque gare) e final four. La strada verso Montecatini Terme quando (9 e 10 giugno) si conosceranno le tre promosse in A2, è davvero lunga, ma esserci è già un successo, comunque vada, sarà stato un campionato da cui imparare per la programmazione futura sia sportiva che societaria.