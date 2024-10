La Viola perde contro Costa d’Orlando. Prova opaca dei neroarancio

La Viola vuole festeggiare al meglio il proprio piazzamento Play Off, vincendo e confermandosi tra le grandi del campionato. Costa d’Orlando all’andata diede del filo da torcere ai neroarancio vincendo all’overtime.

PRIMO QUARTO

Il primo canestro è di Fall da sotto la plancia. Agbogan in penetrazione firma il 4 a 0. Alessandri in reverse per il 6 a 0 neroarancio. Gambarota subisce fallo e realizza uno dei due tiri liberi. Agbogan alza la parabola del tiro dell’8 a 1. Nobile trova il varco per il tiro che vale il +9 dei neroarancio. Fall realizza due punti a seguito di un’interferenza al tiro dell’avversario. Di Coste segna, risponde Fall (14-3). Di Coste da sotto realizza facilmente. Bolletta da tre punti.La Viola perde nuovamente palla e Gambarota ne approfitta portando i siciliani sul -4. Time Out per Mecacci. Fallucca castiga gli avversari con una tripla che vale il 17-10. Si ripete il capitano per il +10 neroarancio. E’ Ancora Fallucca che piazza un 3/3 micidiale che vale il +12 della Viola. Costa d’Orlando cerca di alzare il ritmo ma è ottima la difesa della Viola. Sullo scadere Fowler mette il canestro che vale il -10 dei siciliani. Si chiude la prima frazione sul 22 a 10.

SECONDO QUARTO

Balic in allontanamento avvicina ulteriormente i siciliani. Carnovali subisce fallo e realizza i liberi, risponde nuovamente Balic per il 24 a 17. Vitale riaccende i suoi con una tripla dall’angolo. Ottima difesa della Viola che recupera un’altra palla. Fall da sotto su assist di Fallucca. Fowler tieni in vita i suoi con un tiro da tre. Di Coste fa valere la sua altezza e mette un canestro facile. La Costa alza il ritmo questa volta gli riesce infatti Bortolozzi segna e subisce fallo, realizzando il tiro supplementare. Carnovali questa volta non sbaglia, il suo canestro vale il +6 neroarancio. Fallucca non si ferma più, il suo canestro vale il +9 neroarancio. (34 -25). Fall si prende un tecnico. Balic realizza dalla lunetta. Bortolozzi in allontanamento per il +6 neroarancio. Alessandri penetra segna e si prende un fallo, realizza dalla lunetta. (37 – 28). Bortolozzi in reverse segna, Mecacci chiama time out per la Viola. Alessandri subisce fallo, Paesano da sotto realizza, è ancora lui che in arresto e tiro mette il +11. Bolletta subisce fallo e realizza entrambi i liberi. Bortolozzi ad un minuto dalla fine mette due punti che avvicinano i siculi a 7 punti dai reggini. Bortolozzi subisce fallo nell’azione successiva e realizza entrambi i liberi. Si va all’intervallo lungo con il punteggio di 41 a 36.

TERZO QUARTO

Fall apre le danze con un canestro da sotto. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Agbogan piazza la tripla del +10. Bortolozzi si prende un fallo. Realizza dalla lunetta. Bortolozzi prova la tripla che realizza (46-42). Fall penetra e segna (48-42). Bortolozzi è scatenato si prende un fallo e realizza entrambi i liberi. Nobile spezza il break dei siciliani con una tripla micidiale che porta sul +7 i neroarancio. A Balic risponde Paesano. (53-36). Paesano di nuovo da sotto per il +9 neroarancio. Fall segna e subisce fallo. Time out per la Costa d’Orlando. Fall realizza il tiro supplementare. Fallucca subisce fallo, realizza uno dei due tiri liberi. (59-46). Bortolozzi segna da sotto. Tamburrini in coast to coast mette il -9 dei siciliani. Fall penetra e segna il canestro che vale il +11. Balic mette una tripla che vale il -8 per. Fowler dall’angolo avvicina ulteriormente i suoi. Si chiude la terza frazione sul 61 a 56.

ULTIMO QUARTO

Bortolozzi apre le danze, porta sul -2 i siciliani. Una tripla di Gambarota porta in vantaggio Costa d’Orlando a 7:25 dal termine (61-62). Mecacci chiama time out. Gambarota piazza un’altra tripla. Fall subisce fallo. Agbogan subisce fallo, dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Nonostante le due palle recuperate la Viola non riesce a realizzare. a 5 minuti dal termine 61 a 65 per i siciliani. Fall subisce fallo e realizza uno dei due tiri liberi. Il PalaCalafiore è una bolgia. Alessandri subisce fallo. Viene chiamato tecnico alla panchina. Dalla lunetta Alessandri realizza due dei tre liberi disponibili. Bortolozzi subisce fallo. Nobile piazza la tripla del contro sorpasso (67-65). In allontanamento Tamburini mette i due punti che valgono il pareggio. Gambarota piazza una tripla difficile che vale il 67-70. Agbogan alza la parabola e realizza il -1. Bolletta si alza e firma la tripla del 69 a 73. Alessandri subisce fallo ad 1:12 dal termine. Realizza entrambi i l iberi. Tamburrini penetra e subisce fallo. Segna entrambi i liberi. Alessandri penetra e segna il -2. Balic subisce fallo, e realizza entrambi i liberi. Il finale al PalaCalafiore è di 73 a 77 per Costa d’Orlando.

Il tabellino

Mood Project Reggio Calabria – Irritec Costa d’Orlando: 73-77 (22-12, 18-24, 20-20,12-21)

Mood Project Reggio Calabria: Scialabba n.e, Alessandri 11, Grgurovic n.e, Fall 18, Fallucca 12, Agbogan 9, Carnovali 4, Paesano 8, Nobile 8,Vitale 3. Coach: Mecacci. Ass.ti: Trimboli,Motta

Irritec Costa d’Orlando: Ferrarotto n.e, Balic 13, Spasojevic, Tamburrini 6, Di Coste 6 , Bolletta 8, Triassi n.e, Bortolozzi 24, Fowler 8, Gambarota 12. Coach: Condello. Ass.te Sant’Ambrogio.

Arbitri: Silvestri , Ruberia di Roma