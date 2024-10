Mood Project Viola, Mecacci: “La soglia d’attenzione deve rimanere alta l’intero match”

Si è presentato il coach Mecacci spiegando le ragioni delle difficoltà avute contro Costa d’Orlando:

“Complimenti a Costa d’Orlando che ha giocato con continuità tutti e 40 minuti. C’è rammarico per il vantaggio che abbiamo costruito con una buona pallacanestro e condivisione della palla. Però oggi le percentuali soprattutto dell’ultimo quarto hanno cambiato il match e diversi episodi hanno determinato la sconfitta. Costa d’Orlando per come è strutturata, come è accaduto all’andata ci mette in serie difficoltà. Abbiamo sofferto Gambarota e Bolletta. Abbiamo costruito tanto dentro l’area, però sul tiro da tre punti siamo andati proprio male oggi. Avevo messo in guardia la squadra, se abbassiamo la soglia dell’attenzione mentale facciamo fatica, dobbiamo mantenere per 40 minuti la giusta concentrazione. Siamo bravi a gestire gli up and down emotivi e vinciamo le partite allo stesso tempo capita che per questo motivo le perdiamo”.