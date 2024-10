Mood Project Viola, Romeo: “I giocatori sono la priorità. Il nostro rapporto con la Reggina…”

«Rapporto con gli Enti Locali? Siamo in stand-by. Il presidente della Reggina, Gallo vuole la Polisportiva? Soltanto fantasie»

Il nuovo corso della Viola Reggio Calabria presenta alcuni volti nuovi a livello dirigenziale. Accanto al proprietario-direttore generale, Andrea Gotti, e al «battitore libero», Alessandro Menniti, tra i più dinamici c’è Deborah Romeo, dirigente dell’Area Istituzionale della Mood Project Reggio Calabria accanto al marito Giuseppe Lo Presti. «Rapporto con gli Enti Locali? Siamo in stand-by. Gallo (presidente della Reggina, ndr) vuole la Polisportiva? Soltanto fantasie», ha dichiarato ai microfoni di Federico Minniti a BreakInSport, in onda come ogni martedì dalle 18.15.

Liquidazione revocata

«Si tratta di un atto dovuto. Debito sempre in crescendo con dati alla mano. Dopo la quantificazione esatta decideremo se rientrare oppure portare i libri in Tribunale».

Stipendi e solvibilità

«La difficoltà è negli importi delle spettanze: parliamo di 210mila euro da saldare; considerando che il budget iniziale della sponsorizzazione di Mood Project era di 150mila euro è chiaro che ci stiamo adoperando per reperire in fretta questa differenza».

Rapporti con gli Enti

«Quello che potevamo e dovevamo fare, lo abbiamo fatto. Ci siamo confrontati, adesso stiamo aspettando delle risposte da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria».

Possibili new entry societarie

«Nessun imprenditore del territorio ha risposto all’appello della Mood Project. Restiamo aperti a tutti: il Supporters Trust sa bene che di noi si può fidare. Luca Gallo interessato alla Polisportiva tra Viola e Reggina? È una tesi del tutto infondata».

Scetticismo e tifosi

«In passato si è sofferto troppo: la gente è semplicemente alla finestra. La nuova proprietà sta facendo tutto quello che ha promesso. Chiunque vuole contribuire o confrontarsi può farlo in qualsiasi momento. La Viola non è stata presa per fare business, ma con la consapevolezza che è un Bene Comune».

