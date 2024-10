Mood Project Viola ed Unicef insieme per promuovere l’Orchidea in piazza – VIDEO

Il 30 e 31 le Orchidee Unicef arrivano in piazza per far rifiorire la vita

La Mood Project Reggio insieme ai volontari di Unicef!

Il 30 e 31 marzo le Orchidee Unicef arrivano in piazza per far rifiorire la vita:

L’Unicef torna in oltre 2.400 piazze di tutta Italia con l’iniziativa dell’Orchidea, a sostegno della campagna “Ogni bambino è vita” per salvare i bambini colpiti da malnutrizione che è co-responsabile ogni anno della morte di circa 3 milioni di bambini.

Francesco Samengo, Presidente dell’Unicef Italia, ha dichiarato:

“Ritornare a casa con un’orchidea UNICEF vuol dire aiutare un bambino a sopravvivere. Nell’arco di questi 10 anni, grazie al sostegno di tante persone abbiamo raccolto 13 milioni di euro che hanno salvato le vite di tanti di bambini in tutto il mondo.

Ringrazio i volontari UNICEF per il loro profondo e costante impegno e invito tutti a venirci a trovare in piazza, insieme continueremo ad aiutare tanti bambini che nel mondo rischiano la vita”.

Dove trovare le orchiedee?

Reggio Calabria

Crocefisso sabato 17.30 e domenica 10.30

San Sperato domenica 8.30 – 10- 12

Sacro Cuore Domenica mattina

Castello Aragonese sabato 17/20

Chiesa dell’Itria domenica 11e30

in provincia

Melito presso ex mercato coperto sabato e domenica mattina 10/12.30 pomeriggio 17/20.30

Marina di San Lorenzo chiesa S.S trinittà domenica mattina 10

Condofuri sabato e domenica presso Conad F.lli Russo

Palizzi Marina Piazza dei martiri Sabato e domenica

Gioiosa Ionica Piazza Agostino

Palmi piazza primo maggio

Rizziconi Piazza Marconi

Taurianova Via Gagliardi

Per maggiori informazioni: PAGINA FACEBOOK

Il video realizzato per l’occasione da Antonio Rieto

