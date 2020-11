Morte Assessore Calarco, il cordoglio di Falcomatà: 'Il maledetto virus continua a colpirci'

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'Assessore comunale di Rosarno Pasquale Calarco, morto a causa delle conseguenze del Covid. "La morte di Pasquale Calarco, assessore comunale a Rosarno, è un dramma che colpisce una famiglia ed un fulmine che si abbatte sulle nostre coscienze. In poco tempo, il Coronavirus ha ucciso un uomo pieno di vita, amorevole, che con impegno, passione e tenacia aveva sposato la causa dei cittadini rosarnesi".

"Questo maledetto virus continua a colpire nella nostra comunità - ha aggiunto il sindaco - è in mezzo a noi e non risparmia nessuno. A Pasquale ed a tutte le vittime della pandemia, dobbiamo il nostro impegno affinché si possa arginare l'avanzata di un nemico invisibile e silenzioso che sta seminando morte e disperazione in molte case. In questo momento così doloroso, il mio pensiero è per i cari di Pasquale Calarco, per i suoi amici, per il sindaco Giuseppe Idà e per tutti i cittadini di Rosarno".