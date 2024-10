Morte Giovanni Tegano, Klaus Davi: ‘Un caso il murales a Gallico?’

“Non so se la scritta apparsa nei giorni scorsi a Gallico sia un caso o semplicemente una coincidenza con la notizia della morte di Giovanni Tegano. Chi può dirlo? Quello che è certo è che sono stato chiamato dai Carabinieri ma non sono in grado di valutare la cosa. Sono bloccato a Milano per una serie di eventi istituzionali tra cui la presentazione dei dati dell’Upa oggi al Piccolo Teatro. Sono a 1200 chilometri di distanza”.

“Certo la notizia del decesso dell’Uomo di Pace a poche ore dalla comparsa della scritta in cui venivo associato proprio all’Uomo di Pace mi ha colpito”. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.