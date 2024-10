Morte pentito Filocamo, Klaus Davi: ‘Mi auguro si venga a sapere la verità’

"Non credo al suicidio, penso che a Lecce sia successo qualcosa. Filocamo mi voleva parlare", dichiara Klaus Davi

“Mi auguro che si venga a sapere come sono andate le cose con il pentito Tonino Filocamo. Il mio auspicio che è che sia fatta piena luce e sono convinto che sarà così perché mi fido delle istituzioni. Personalmente, non credo al suicidio. Credo che a Lecce sia successo qualcosa”, il pensiero di Klaus Davi sulla morte del pentito Tonino Filocamo.

Leggi anche

“E’ solo una coincidenza ma il figlio di un noto boss del Salentino ha festeggiato proprio in quelle oreNon c’è alcuna connessione, ma la cosa mi ha intristito ulteriormente. Filocamo mi voleva parlare, ci saremmo dovuti incontrare a breve. Di una depressione non mi aveva mai parlato. Mi dispiace molto che si sia tolto la vita, le parole del massmediologo, intervistato dall’emittente calabrese Telemia a proposito della morte dell’ex affiliato di Ndrangheta della cosca Serraino Tonino Filocamo trovato morto il 4 maggio 2021 in un b&b del centro storico di Lecce.