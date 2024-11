Reggio, al Museo del Bergamotto la mostra “La biodiversità del Parco dell’Aspromonte”

Oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18 sarà inaugurata presso il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria la mostra fotografica intitolata “Eccezionali. La biodiversità del Parco dell’Aspromonte”. L’esposizione comprende 17 scatti di grande formato a colori realizzati dal fotografo Carmelo Fiore, accompagnati da testi didascalici a cura di Giuseppe Martino.

La mostra nasce dal desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla preziosa biodiversità del Parco Nazionale dell’Aspromonte, puntando a promuovere e valorizzare gli elementi più significativi del suo ecosistema vegetazionale, faunistico e floristico.

La biodiversità unica del Parco dell’Aspromonte

Il percorso fotografico evidenzia l’importanza di fattori quali:

Storia geologica

Clima

Morfologia

Geografia

Questi elementi, in un arco di tempo di circa 3 milioni di anni, hanno contribuito a modellare le straordinarie foreste dell’Aspromonte. Si tratta di boschi primordiali, antichi e oggi definiti vetusti, capaci di adattarsi e prosperare in aree remote e difficilmente raggiungibili. Molte di queste foreste, rimaste intatte per oltre 1.000 anni, rappresentano un’importante testimonianza della natura ancestrale del territorio aspromontano.

Promozione e collaborazione dell’evento

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS”, con il patrocinio e il sostegno dell’Ente Parco Nazionale Aspromonte e in collaborazione con l’Accademia del Bergamotto. La mostra sarà visitabile fino al 15 dicembre 2024.

Le dichiarazioni del presidente Giuseppe Mazzacuva