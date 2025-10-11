Reggio, rare copie della Madonna della Consolazione in mostra al Museo diocesano

Un viaggio tra arte, fede e storia. Visite guidate e attività didattiche per scuole

Fino al 22 novembre, in concomitanza con la presenza in Cattedrale del cinquecentesco dipinto della “Madonna della Consolazione”, patrona della città, il Museo Diocesano di Reggio Calabria ospita la Mostra “Immagini Mariane Riflesse”. L’esposizione raccoglie alcune preziose copie su tela, tavola e in cartapesta del dipinto cappuccino, realizzate tra i secoli Sette e Novecento.

Le opere provengono da diverse Parrocchie della città e da importanti luoghi di culto, tra cui la Cattolica dei Greci, Santa Maria di Loreto, la Cappella del Palazzo Arcivescovile, l’Istituto della Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo e Motta San Giovanni. Queste rare immagini mariane sono eccezionalmente esposte al pubblico e ognuna racconta una storia affascinante di arte, devozione e santità.

Riallestimento del Museo Diocesano e nuove opere in esposizione

In occasione della mostra, il Museo diocesano ha recentemente realizzato un parziale riallestimento, grazie anche ai fondi 8xMille alla Chiesa Cattolica. Tra le novità, un nuovo impianto di illuminazione delle vetrine e degli ambienti dedicati ai dipinti, all’Arredo d’altare e al Tesoro delle Cattedrali.

Le sezioni espositive sono state arricchite con nuove opere conservate nei depositi, tra cui preziosi tessuti liturgici databili tra il XVII e XVIII secolo, mai esposti prima. Tra questi, spicca una dalmatica in damasco di seta verde con stemma di papa Clemente XI (1700-1721), facente parte di due distinti parati rosso e verde donati da Papa Albani alla Metropolia di Reggio Calabria.

In concomitanza con la Mostra, i Servizi educativi museali offrono visite guidate e attività didattiche per Scuole, gruppi e comunità parrocchiali. In particolare, agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria, è proposto un itinerario di visita che unisce il racconto della devozione mariana di Reggio Calabria nei secoli, con focus sulla processione, le tradizioni, e l’arte e la storia del dipinto cinquecentesco e delle sue copie esposte.

Informazioni e prenotazioni

Per maggiori informazioni o per prenotare le visite guidate, è possibile contattare il Museo Diocesano al numero 3387554386.