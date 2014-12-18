Inaugurazione sabato 20 dicembre a Palazzo Arnone: 160 stampe e strumenti d'epoca raccontano la Calabria tra Ottocento e Novecento

di M. Carmela Di Marte – Sabato 20 dicembre 2014, alle ore 16.00, a Cosenza, Palazzo Arnone, negli spaziespositivi dedicati alle mostre temporanee della Galleria Nazionale di Cosenza, sarà inaugurata la mostra La Calabria com’era. Fotografia e fotografi tra’800 e ‘900.L’esposizione, a cura di Antonio Panzarella, comprende 160 grandi stampe di fotografie dell’ Archivio Storico del Banco di Napoli e della Fondazione archivio storico fotografico della Calabria e in più oggetti e macchine fotografiche d’epoca, unitamente ad alcuni pregiati fondali provenienti da uno storico studio fotografico calabrese e a documenti conservati nell’archivio dell’istituto Banco di Napoli Fondazione.

Sarà possibile ammirare la Calabria di ieri, narrata da maestri dell’arte fotografica che faranno rivivere, con le loro suggestive immagini, aspetti umani, economici e culturali di una regione affascinante e particolare.

Partecipano all’inaugurazione Francesco Prosperetti, direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria; Mario Bozzo, presidente Fondazione Carical; Daniele Marrama, presidente istituto Banco di Napoli Fondazione; Luigi Maria Lombardi Satriani, antropologo; Edoardo Nappi, responsabile Archivio Storico Banco di Napoli Fondazione e Antonio Panzarella, docente Accademia Belle Arti di Roma. Coordina: Gennaro Cosentino, giornalista Rai.

La mostra La Calabria com’era. Fotografia e fotografi tra’800 e ‘900 rimarrà aperta al pubblico fino al 22 febbraio 2015 e potrà essere visitata, da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.