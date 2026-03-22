Mediterranea, ‘Università Svelate’ entra nel vivo: inaugurata la mostra di Natino Chirico – FOTO

La mostra "Sport è Valore" sarà fruibile presso la Cittadella anche la prossima settimana

Entra nel vivo Università Svelate, la Giornata Nazionale delle Università istituita dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e dall’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) che vede protagonista l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e che si concluderà il prossimo 27 marzo.

Tra i momenti più qualificanti della giornata di oggi, arricchita da una ricca partecipazione di studenti, è stata l’inaugurazione della mostra del maestro reggino Natino Chirico “Lo Sport è Valore”, che sarà fruibile presso la Cittadella anche la prossima settimana. Questa mostra, ha introdotto il Rettore Giuseppe Zimbalatti, vuole rappresentare il valore più autentico dello sport come slancio e sprone alla vita.

Ricerca, istruzione e legame con il territorio

L’evento 2026 di Università Svelate si collega all’importanza del valore della ricerca, dell’istruzione superiore e del legame con il territorio quali tasselli fondamentali per costruire insieme un futuro più partecipato, consapevole e responsabile. Orientamento, cultura, sport, arte e benessere sono i momenti che animano l’iniziativa, rispondendo allo spirito di una comunità accademica sempre più inclusiva.

“Due mondi apparentemente lontani ma molto vicini. Nello sport sono tutta la metodologia e la concettualità necessari per emergere nella vita”, sottolinea Natino Chirico. “Senza questo metodo, l’arte non può esistere perché ha bisogno di essere vissuta, approfondita e studiata”.

Il maestro ha espresso profonda gratitudine al Rettore per l’opportunità di condivisione con la propria terra d’origine e con i giovani, definiti come la risorsa più autentica per un futuro di speranza.

Il benessere studentesco e le OrSIadi

La giornata è proseguita all’insegna del confronto e della partecipazione attiva. Il cuore del dibattito si è spostato nell’Aula Magna Quistelli, dove il convegno dedicato al benessere studentesco ha offerto importanti spunti di riflessione sulla centralità della persona nel percorso di studi. Contemporaneamente, l’energia e lo spirito di squadra hanno animato l’Aula Magna Quaroni con le “OrSIadi”, l’avvincente competizione che ha visto gli studenti sfidarsi in un clima di sana rivalità.

L’offerta formativa è stata la protagonista in tutti i dipartimenti, trasformati per l’occasione in laboratori aperti tra lezioni, seminari specialistici e workshop. I futuri studenti hanno potuto toccare con mano la qualità della didattica e scoprire le numerose opportunità dei percorsi di laurea, dialogando direttamente con docenti e tutor.

Università Svelate all’Università Mediterranea si concluderà il 26 marzo alle ore 17 presso l’Aula Magna Quistelli, con l’incontro con Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo, che presenterà il suo libro “Egoisti di Squadra”.