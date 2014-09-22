Mostra permanente d’arte a RC. La Gilda degli Artisti dedica le pareti della sua sede per una mostra d’arte che avvicinerà artisti e spettatori.

La Gilda degli Artisti è un’associazione giovane ma con le idee già chiare che vuole creare un ambiente artistico quanto più variegato e compatto, oltre ad offrire la propria sede come ritrovo ideale per i creativi. Questo progetto passa anche da una nuova e innovativa iniziativa: la mostra permanente di opere d’arte che si terrà durante tutto l’anno nelle sale della sede della Gilda.”

L’arte qui è di casa da anni, adesso è il momento che abiti queste mura sempre e non solo durante gli eventi” spiega il BaK, capogilda della Gilda degli Artisti “gli autori possono partecipare inviando le loro opere che saranno esposte nelle sale interne della struttura. Da qui passano centinaia di persone grazie al calendario di eventi che avranno la possibilità di guardare l’opera e, tramite un qualsiasi smartphone, poter contattare in tempo reale l’autore e poter comunicare con lui. Una mostra permanente quindi di opere che non sono solo passivamente esposte, ma funzionano come “portali” attivi tramite cui comunicare con l’ideatore di quello che stiamo guardando.”

Tante opere, reggine e non, si stanno preparando per l’esposizione che diventerà così lo sfondo degli eventi, alternando le opere ed i loro abbinamenti per dare ad ogni contributo uno spazio visivo ideale.

Cisitando www.gildaartisti.org si possono conoscere le modarità per proporre opere e poter avere così uno spazio all’interno di questo innovativo progetto.