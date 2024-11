Pop to Street Art Influences: Warhol, Haring e Banksy ‘colorano’ Reggio di arte – FOTO

Contemporanea e vibrante, universale. È questa l’arte in mostra, in questo momento a Reggio Calabria grazie a “Pop to Street Art Influences”, ospitata tra le prestigiose sedi dell’Accademia di Belle Arti e il Palazzo della Cultura “P. Crupi”.

Un evento – finora – unico nel suo genere. Una celebrazione dell’arte popolare e urbana, un dialogo visivo tra passato e presente. Per sancire il successo dell’iniziativa, basta pensare alla scelta di prorogare il termine della mostra da novembre 2024 a gennaio 2025.

L’emozione di incontrare l’arte mondiale a Reggio Calabria

Entrare e trovarsi di fronte alle Campbell’s Soup di Andy Warhol, opere che i più fortunati hanno visto presso il prestigioso MoMa di New York, è un’esperienza che lascia senza fiato. Sono queste celebri riproduzioni, in formato gigante, ad accogliere il pubblico su di un muro rosso, con la stessa potenza visiva che le ha rese simbolo della Pop Art, offrendo un’opportunità unica: quella di vivere da vicino l’arte che solitamente si ammira a migliaia di chilometri di distanza.

Un’immersione nella Pop Art

Le Campbell’s Soup non sono che l’inizio di un viaggio incredibile. Oltre 170 opere esposte raccontano il genio dell’artista, dai ritratti iconici di Marilyn Monroe ai suoi approfondimenti sugli oggetti di consumo e la pubblicità, che hanno definito un’epoca e trasformato la cultura visiva contemporanea. Warhol non si limita a esporre arte: crea una lente attraverso cui guardare il mondo moderno e Reggio diventa teatro di questa visione.

Keith Haring: la Pop Art nelle strade

La seconda sezione è un omaggio all’inconfondibile tratto di Keith Haring, un artista che ha saputo portare la Pop Art fuori dai confini dei musei, rendendola accessibile e universale. Tra i protagonisti del Graffitismo americano, Haring ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. La mostra include i suoi iconici disegni realizzati nella metropolitana di New York, testimoniando il suo impegno per un’arte democratica e di denuncia.

Banksy e l’influenza della Pop Art

Il viaggio prosegue con un focus su Banksy, il misterioso street artist che ha rivoluzionato il linguaggio contemporaneo. Accanto alle sue opere, la mostra esplora il contributo di altri interpreti della Street Art, come OBEY e Invader, tracciando un filo conduttore tra la Pop Art e la cultura urbana. In questa sezione, la proiezione del film “Exit Through the Gift Shop” offre uno sguardo unico sul mondo della Street Art, arricchendo l’esperienza dei visitatori.

Un’occasione per scoprire Reggio Calabria

La mostra non è solo un’esplorazione artistica, ma anche un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale della città. Il Palazzo della Cultura ospita infatti una collezione permanente dal 2016, con opere dei grandi maestri del Novecento, molte delle quali sequestrate al noto imprenditore reggino Gioacchino Campolo. Queste opere, già custodi di una storia travagliata, saranno presto protagoniste di una mostra itinerante tra Milano e Roma.

Leggi anche

Un evento per cittadini e turisti

“Pop to Street Art Influences” è molto più di una mostra: è un’esperienza, un viaggio nell’evoluzione artistica e nelle sue influenze contemporanee. È un’occasione da non perdere per chiunque voglia lasciarsi ispirare dalle contaminazioni tra due movimenti artistici fondamentali.

Trovarsi di fronte alle opere di Warhol, Haring e Banksy in questa cornice unica è un’esperienza che emoziona, ma soprattutto arricchisce. È la dimostrazione di come l’arte possa attraversare oceani e confini per parlare a tutti, portando un pezzo di mondo a Reggio Calabria e rendendo la città una tappa fondamentale nel panorama artistico.