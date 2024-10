Mostra trent’anni di Erasmus a Palazzo San Giorgio

Lunedì 19 giugno 2017 alle ore 11 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio gli studenti del Liceo Artistico Preti- Frangipane di Reggio Calabria presenteranno alla stampa le loro opere, a conclusione dell’estemporanea di pittura organizzata dallo sportello Europe Direct di Reggio Calabria, in capo all’ Assessorato alle Politiche Europee in occasione della Festa dell’ Europa 2017, tenutasi lo scorso maggio in città.

In quella occasione i giovani artisti reggini avevano invaso Piazza Italia con i loro cavalletti dipingendo a cielo aperto per tutta la giornata del 13 maggio suscitando l’attenzione e la curiosità dei passanti del sabato mattina.

La tematica scelta per l’estemporanea di pittura celebra i 30 anni della nascita del più noto programma di mobilità europea che ha fatto incontrare milioni di europei e contribuito a rafforzare lo spirito di una Europa veramente unita: l ‘Erasmus.

Lunedì prossimo i ragazzi alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’ assessore alle Politiche Europee Giuseppe Marino e dei componenti della Commissione Politiche Giovanili comunale guidata da MarcoAntonio Malara, illustreranno i loro lavori.

Per l’occasione Palazzo San Giorgio si trasformerà in una galleria d’arte diffusa che ospiterà per tutto il mese di giugno la mostra #Erasmus30 liberamente visitabile dai cittadini.

A conclusione, le opere, circa 30 quadri, resteranno nella disponibilità del comune per impreziosire gli spazi pubblici, mentre lo sportello Europe Direct di Reggio Calabria procederà a realizzare delle cartoline digitali dei quadri stessi, per diffondere attraverso i social, gli scenari europei nel corso delle attività organizzate per tutto il 2017.