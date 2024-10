Motivazioni Miramare, l’avv. Tuccio: ‘I parlamentari del cdx chiedano lo scioglimento comunale’

“Le prevedibili motivazioni della sentenza di appello Falcomatà, dalle quali emerge inequivocabilmente come fosse amministrata la cosa pubblica “eludendo la procedura ad evidenza pubblica”, in evidente violazione di legge finalizzata a favorire un imprenditore locale, a guisa di bene privato, per esigenze particolari e non pubbliche, peraltro per come già avvenuto addirittura con la terrazza del Castello Aragonese, stupiscono assai meno del roboante silenzio della dirigenza partitica e degli eletti di centro destra, dai quali ci si attendeva una levata di scudi, in nome dell’etica politica, oltre che per il bene della Città e che avrebbe dovuto invocare, ancora una volta la richiesta di dimissioni di Falcomatà”.