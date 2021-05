Yacht arenato sulla spiaggia di Melito: in corso gli accertamenti della Capitaneria - VIDEO

Insolito arrivo sulla spiaggia di Melito Porto Salvo questo pomeriggio sotto gli occhi increduli delle poche persone presenti sulla spiaggia del piccolo Comune in provincia di Reggio Calabria. Un’imbarcazione di lusso, probabilmente per un guasto o per distrazione dei due naufraghi si è arenata sulla spiaggia di Melito.

Accertamenti in corso per lo yacht arenato sulla spiaggia di Melito

La Capitaneria di Porto di Reggio Calabria sta indagando sulla dinamica dell'incidente e sono in corso gli accertamenti tecnici da parte degli uomini della Marina Militare italiana. Le due persone a bordo, di nazionalità straniera (probabilmente inglesi), fortunatamente, non hanno riportato nessuna ferita.

Dalle prime testimonianze pare che lo yacht abbia riportato danni alla poppa.

