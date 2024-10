Motta – Monte Oleandro pronto ad accogliere i pellegrini

A Motta San Giovanni, in occasione del pellegrinaggio in onore di “Maria SS. Assunta del Leandro” in programma martedì 14 e mercoledì 15 agosto, il comitato spontaneo che cura le attività ricreative ha predisposto un programma che in due giornate vuole coinvolgere l’intera comunità mottese e quanti soggiornano nelle vicinanza e approfittano delle festività per passare alcune ore nella fresca pineta.

Per martedì 14 agosto il Comitato invita tutti alla XX^ Sagra “Frittuli e Maccarruni“.

Presso il fresco parco dell’Oleandro, reso ancora più accogliente da interventi di riqualificazione urbana, con nuove aree picnic, tavoli, postazioni relax, una pubblica illuminazione più efficiente e un ampio parcheggio, a partire dalle ore 20:30 sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione gastronomica locale. La serata sarà allietata da un festival folkloristico internazionale.

Mercoledì 15 agosto, il comitato e tantissimi devoti parteciperanno alla tradizionale processione che partirà alle ore 7:00 dalla Chiesa di Santa Caterina V.M. per giungere presso la Chiesa del Leandro dove sarà celebrata la Santa Messa.

A conclusione della giornata, dopo l’intrattenimento musicale delle ore 22:00, tutti a guardare lo spettacolo pirotecnico che da sempre affascina tantissimi curiosi.

In occasione dei festeggiamenti saranno allestiti stand dedicati ai prodotti tipici locali.