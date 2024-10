A Motta S.G il ‘Trofeo Verduci’, evento nazionale di atletica leggera

Il Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con la Città di Motta San Giovanni, organizza la decima edizione dell’Americana Gara Internazionale – Trofeo Francesco Verduci, in programma a Motta San Giovanni domenica 6 agosto.

L’evento, d’importanza nazionale, sarà presentato agli organi d’informazione e agli addetti ai lavori durante la conferenza stampa indetta per sabato 5 agosto, alle ore 11:00, presso Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città Metropolitana, piazza Italia, Reggio Calabria.

Alla Conferenza Stampa prenderanno parte Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni, Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, presidente della Conferenza interregionale permanente per l’Area dello Stretto, Giovanni Nucera, consigliere regionale con delega allo sport, Maurizio Condipodero, presidente del Coni Calabria, Ignazio Vita, presidente Fidal-Calabria, Domenico Ambrogio, responsabile organizzativo, e lo speaker della maratona Lodovico Nerli Ballati che presenterà tutti gli atleti che parteciperanno alla gara.