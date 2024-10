Motta San Giovanni, presentazione nuovo piano comunale di spiaggia

A Lazzaro cittadina sullo Stretto in prossimità del promontorio di Capo d’Armi, presso il salone della “Porta d’Accesso all’Area Grecanica” nel Comune di Motta San Giovanni(RC), si è tenuta il 5 marzo u.s. l’assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione comunale per presentare la nuova proposta del Piano Comunale di Spiaggia.

Gli elaborati, redatti dagli uffici tecnici comunali, sono stati illustrati dal responsabile del procedimento, ing. Giovanna CHILA’, presenti il geologo Giuseppe MANDAGLIO e l’arch. Vincenzo PRATICO’ quali supporti specialistici esterni per la parte geologica e ambientale.

Ad aprire i lavori dell’Assemblea il Sindaco Giovanni VERDUCI, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni GATTUSO e il Consigliere delegato all’Urbanistica e al Demanio

Santo CREA.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un invito a chiunque vi abbia interesse a formulare entro la data del 20 marzo 2019, dopo aver visionato gli Atti, eventuali osservazioni, ponendo come ‘oggetto’ della missiva “Osservazioni Piano Comunale di Spiaggia”.

Tale richiesta scaturisce dalla considerazione che il processo di pianificazione con connotazione dinamico – sequenziale delle aree ricadenti nel demanio marittimo può

essere inteso come strumento per perseguire decisioni convenienti per la collettività, condivise da tutti i soggetti istituzionali con competenze specialistiche, nonché con l’assenso, la partecipazione e l’apporto delle collettività locali, da percepire come processo di cooperazione e confronto con concittadini, gruppi e sedi non istituzionali.