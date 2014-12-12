Move your mind: entertainment design di N+M in mostra

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio Novadomus a Reggio Calabria ospita il percorso progettuale di N+M studio. Un’occasione per stimolare i fermenti emergenti. In movimento.

Il tema: Move your mind

Move your mind è la traccia scelta dallo studio di architettura N+M per enfatizzare la voglia di scuotere la mente attraverso l’architettura, con una mostra-evento che punta al mood del movimento per trasmettere la sensazione dello scorrere e per identificare lo spirito dei progetti firmati N+M. Energici e veloci, che nascono di getto quasi istintivo. Come da un colpo di fulmine. La proposta espositiva è modulata attraverso un percorso progettuale declinato attorno alle sezioni del night architecture, food architecture, beach architecture, ideas competition, home design e design descritti col linguaggio della percezione dinamica del processo creativo. Non solo schizzi, tavole, render, oggetti, quindi, ma anche architectural mapping, la riproduzione video animata delle fasi di lavoro. Per immergere il visitatore nella visione progettuale ed entrare nella mission dello studio: cambiare la percezione dei luoghi indoor, con spazi fruibili, dove l’avventore viva un’esperienza diversa.“Ci piace immaginare che i locali diventino scenografia di un viaggio nel tempo o in un altrove rievocati dalla forza degli elementi scelti non per perseguire solo un’idea estetica, ma di ambientazione delle emozioni” spiega Nicola Maltese, titolare dello studio N+M composto da un team, giovane ed orizzontale, cui fanno parte Sebastiano Fabio Latella, Antonella Modafferi, Gianluca Nicosia, Giacomo Jesus Sanzo ed Agostino Larcara. Insieme al movimento, lietmotiv della mostra è osare.“Noi osiamo. Per dimostrare che quello che disse Mies van der Rohe, Less is more, non è poi così tanto vero. Lo studio del minimalismo ci ha proiettato verso la costruzione di qualcosa di nuovo, diverso ed alternativo. I nostri concept sono legati a questo approccio, ma attuano il contrario. Nelle cromie come nei materiali. E ciò che appare indefinito è voluto. Perché la sensazione degli ambienti sia un’esplosione di emozioni”.La mostra Move your mind è ospitata all’interno di Novadomus, marchio di arredi e design storico a Reggio Calabria, con una lunga tradizione nel contract, e nasce dallo spirito innovatore di Novadomus che, nel rispetto della tradizione, guarda ai fermenti emergenti in fatto di architettura, design e lifestyle. Un dialogo che N+M vuole rafforzare ulteriormente attraverso workshop e incontri informali di orientamento rivolti a studenti, architetti emergenti, grafici, appassionati o a chiunque voglia esercitare il proprio estro e la propria carica creativa nel settore dell’entertainment design. Per esplorare ambiti di ricerca complementari a quelli dei percorsi di studi accademici ed universitari ed interrogarsi sulle competenze che possono offrire sbocchi professionali di fascino ed interesse. Da qui la proposta di due eventi collaterali, denominati Design Cafè, che si terranno presso Novadomus nelle giornate del 27 Dicembre e del 3 Gennaio, entrambi dalle 15:30 alle 16:30. Il primo su food architecture ed il secondo su night architecture, quest’ultimo in collaborazione di Antonio Venanzi, cultore della musica e storico dj di Reggio Calabria, per un contributo sull’incidenza della scelta della musica nell’ambientazione dei locali notturni.

La ricerca del dinamismo delle emozioni sarà di scena nella serata inaugurale anche in fatto di gusto, con la degustazione del sushi preparato dallo chef Patrick Fernando Ramos, col wok, da assaporare in movimento. In anteprima per Move your mind, N+M studio presenta Biodesign&Architecture Help Unicef Now. L’iniziativa sarà ufficializzata nel 2015 ed ha la finalità di destinare‬ alla campagna Unicef 100% Vacciniamoli Tutti l’importo derivante dalla realizzazione dal primo progetto di Biodesign di N+M studio.

Inaugurazione: data e luogo

Inaugurazione 21 Dicembre 2014 ore 18:30 Novadomus, via 3 settembre 1943, 1 Reggio Calabria_Free entry.

Si ringrazia per la collaborazione: SUSHI di Alessandra Stilo per Wok to Walk, ELLeP, di Laura Pizzimenti EventPlanner, CityNow di Davide Nucera per i video, Piero Golfo per la grafica, RC International per il jingle.