Movimento 5 Stelle: eletta la nuova rappresentante reggina

La dott.ssa Giovanna Roschetti è la nuova rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle per Reggio Calabria. Eletta in data 30 giugno 2024 dall’assemblea degli iscritti reggini, e scelta fra tre candidati, alla presenza del Coordinatore Provinciale, già Senatore Giuseppe Fabio Auddino, Roschetti, apprezzato Medico di Medicina Generale dell’ASP della città metropolitana, è un’attivista con un forte senso di appartenenza sin dagli albori del Movimento, già candidata alle elezioni comunali del 2020 e regionali 2021.

“Inizia così un percorso fatto di sacrificio e dedizione al movimento che ci rappresenta – ha detto Roschetti – con solidi valori e giusta morale, per seminare il nostro territorio di sano attivismo e principi di civiltà e democrazia. Grazie a tutti voi che avete creduto in me ponendomi a rappresentante del GT reggino dove ogni iscritto deve sentirsi utile e complementare, ognuno con le proprie diversità”.