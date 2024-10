Ente Asc, premiazione con Cristian Bilardi e Angelo Costarella 

In collaborazione con l’Ente sportivo ASC (Attività sportive confederate) mercoledì 10 aprile alle 10:30 presso la Sala Monteleone in Consiglio regionale della Calabria si terrà la premiazione di Cristian Bilardi, reggino doc, per essersi distinto come ballerino professionista partecipando alla trasmissione in prima serata del talent Show “AMICI” di Maria de Filippi in onda su Canale 5 e di Angelo Costarella che il 19 marzo 2019 ha conquistato il titolo di Campione Nazionale categoria Juniores 2002 specialità 100 metri Farfalla con il tempo di 54″64 nuotando per la Società A. S. D. Pianeta Sport.

Nell’occasione verrà presentata anche la quinta edizione dell’evento sportivo SWELL ASC.

L’evento intende mirare alla diffusione di metodologie d’intervento che avvicinino positivamente e attivamente allo sport, arricchendo – con l’aiuto di personale specializzato e qualificato – allievi e insegnanti. Alla base dell’iniziativa l’idea che lo sport – non necessariamente agonistico – sia un momento di aggregazione e mezzo di trasmissione universale di valori, di nozioni ed esperienze insostituibili per la corretta crescita ed educazione permanente sia dei giovani che degli adulti.

Alla conferenza stampa parteciperanno Antonio Eraclini, responsabile dell’ASC reggina nonché componente della Commissione regionale dello sport e Giovanni Nucera, consigliere delegato dalla Regione Calabria allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato. Modererà l’incontro la giornalista Antonella Chirico.