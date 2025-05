Nuovo murales a Cinquefrondi: un messaggio di pace per le vittime in Palestina

L’opera ricorda le vittime del conflitto in Palestina e lancia un messaggio di speranza per tutti i bambini del pianeta

Nella Villa Comunale di Cinquefrondi, accanto al nuovo parco giochi e alla sede dell’Istituto comprensivo Francesco Della Scala, nasce un nuovo murales voluto dall’Amministrazione comunale e dall’illustratore Salvatore Raso. L’opera ricorda le vittime del conflitto in Palestina e lancia un messaggio di speranza per tutti i bambini del pianeta.

L’impegno civile del Sindaco Michele Conia contro la guerra

Il murales si inserisce in un percorso di impegno civile portato avanti dal Sindaco Conia, che ha sempre condannato ogni forma di violenza e guerra. Nonostante la mancata attenzione alle sue proposte, Conia ribadisce:

«Davanti al genocidio, davanti a crimini di guerra ingiustificabili, il silenzio non è concesso».

Un’opera d’arte dedicata alle nuove generazioni

Collocato accanto a una scuola, il murales invita i giovani a riflettere sul valore della vita, della giustizia e della solidarietà internazionale. L’illustratore Salvatore Raso, noto per l’impegno sociale della sua arte, dichiara:

«Lo dedico al bianco dell’innocenza e ai grigi degli sguardi che si voltano dall’altra parte che pesano come macerie».

Un segnale di responsabilità civile in un contesto internazionale drammatico

In un momento in cui il conflitto israelo-palestinese colpisce soprattutto i bambini, l’opera rappresenta un atto di testimonianza e coraggio, dimostrando che anche una piccola comunità può scegliere di non restare indifferente.