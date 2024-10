Le Muse presentano Claudio Cordova e “La terra degli alberi caduti”

Continuano gli appuntamenti domenicali del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” che, di settimana in settimana, ospita personaggi e personalità del territorio calabrese e, non solo, con particolare attenzione al dialogo condiviso attraverso la formula del talk show.

Dopo avere parlato della diversità del Sud Italia da un punto di vista lavorativo, creativo, artigianale, dopo avere esaminato le dinamiche che animano il mondo giovanile e le sue realtà imprenditoriali e, dopo l’interessante dibattito domenica scorsa attinente alle necessità sociali e civili della città di Reggio Calabria, Le Muse ospiteranno Claudio Cordova ed Antonio Morelli.

Appuntamneto previsto per domenica 3 febbraio alle ore 18:00 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19.

L’occasione – ricorda- il presidente Giuseppe Livoti – è data dalla presentazione del docufilm nel Messico del giornalista calabrese nel paese dei “desaparecidos”.

Il documentario con la regia di Antonio Morelli, racconta in 40 minuti la grave tragedia messicana e le connivenze delle istituzioni che coprono i cartelli in cambio di soldi, consensi e potere.

“Nel corso della ricerca ci siamo resi conto che era stata la polizia a portarsi via i nostri figli con l’appoggio di agenti statali compreso il loro comandante – spiegano alcuni familiari di desaparecidos – Quando abbiamo capito che erano stati sequestrati dagli agenti abbiamo cercato l’aiuto del governo e poi di tutte le istituzioni. Ingenuamente, senza poter immaginare a che livello fosse la corruzione in Messico. Nessuno ci ha aiutati perché, come si dice da noi, quando cade un albero tutti fanno legna. Ed è vero. Tutti hanno abusato di noi”.