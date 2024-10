MArRC, ultimi due appuntamenti targati Planetario Pythagoras

Ultimi due appuntamenti con le Notti d’estate al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, entrambi promossi dal Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria. Si inizierà stasera, alle 21,00, con la conferenza della professoressa Angela Misiano, Responsabile scientifico del Planetario, dal titolo “Salutando l’estate sotto le stelle“.

«È stata un’estate ricca di eventi, nata dalla collaborazione con tante istituzioni, con gli enti e con le associazioni – dichiara il direttore Malacrino. Un successo testimoniato dal pubblico presente, che ha potuto godere di serate culturali sulla magnifica terrazza affacciata sullo Stretto. Il MArRC si conferma quale luogo inclusivo e aperto al territorio. Un Museo vivo e dinamico, che negli anni è riuscito a creare un legame sempre più forte con la comunità».

Questa settimana sarà tutta dedicata alle stelle.

«L’Equinozio d’Autunno – spiega la professoressa Misiano – è un momento particolare dal punto di vista astronomico per il nostro pianeta. Segna il punto di passaggio al periodo di maggiore oscurità, dalla luminosità che è andata in crescendo dalla Primavera all’Estate, all’oscurità che aumenta fino a raggiungere il suo culmine nel Solstizio d’Inverno. In questo momento dell’anno, nel mondo antico, corrispondevano molte attività agricolo-pastorali di “riposo” e altrettanti miti, tra cui quello più noto di Ade e Persefone. Con questa conferenza – conclude Misiano – cercheremo di spiegare questi temi, intrecciando gli aspetti scientifici con quelli legati alla mitologia alla società e al costume».