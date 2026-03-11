Museo di Bova Marina, stop alle visite per lavori del PNRR
Chiusura al pubblico per il Museo di Bova Marina dal 16 marzo. Il Parco archeologico resterà aperto solo nelle aree non interessate dai lavori
11 Marzo 2026 - 15:50 | Comunicato Stampa
“Vi comunichiamo che nell’ottica dei lavori che si stanno effettuando grazie ai finanziamenti derivanti dalla Misura 1.2 e 1.3 del PNRR (che riguarderanno anche l’impiantistica e l’allestimento del Museo), a partire dal 16 marzo il Museo rimarrà CHIUSO al pubblico”.
Questo l’annuncio nella nota stampa del Museo e Parco archeologico di Bova Marina, che prosegue:
“Potrete comunque visitare il Parco archeologico, nei settori ove non siano previsti interventi strutturali. Ci scusiamo per il disagio e vi rimandiamo a successive comunicazioni per la riapertura completa del sito. Vista la variabilità dei servizi culturali, vi preghiamo di contattarci preventivamente per verificare la disponibilità del servizio (tramite email all’indirizzo drm-cal.archeoderi@cultura.gov.it o al numero 3346561714)”.