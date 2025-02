Museo del Mare, Falcomatà: ‘Era solo un render, adesso è un cantiere’ – FOTO

Appuntamento questa settimana per la posa della prima pietra. Le parole del sindaco

Un momento storico per la città di Reggio Calabria: sabato 22 febbraio alle ore 11:00 verrà posata la prima pietra del Museo del Mare, l’opera progettata dalla celebre architetta Zaha Hadid. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha annunciato l’avvio dei lavori con un post sui social, sottolineando l’importanza e la portata di questo ambizioso progetto.

Leggi anche

Museo del Mare di Zaha Hadid, un sogno che diventa realtà

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha evidenziato la trasformazione del progetto:

“Era solo un render, adesso è un cantiere”, ha scritto, condividendo l’emozione di un traguardo tanto atteso.

Il Museo del Mare non sarà solo una straordinaria struttura architettonica, ma diventerà un nuovo punto di riferimento culturale e turistico per Reggio Calabria. Falcomatà ha sottolineato come l’opera rappresenti il più alto finanziamento mai ricevuto dalla città, con un investimento di 121 milioni di euro.

Un polo museale con vista sul Mediterraneo

Il Museo del Mare si preannuncia come uno degli spazi culturali più innovativi d’Europa, unendo design e funzionalità in una cornice mozzafiato. La sua posizione strategica sul lungomare offrirà una vista spettacolare sullo Stretto di Messina, rendendolo un’attrazione unica nel suo genere.

Falcomatà ha definito l’opera come un luogo destinato a celebrare la storia e il futuro della città:

“Sarà un’opera che vedremo crescere giorno dopo giorno e che diverrà un nuovo straordinario polo museale e culturale con vista sul mare. Uno dei luoghi più belli d’Europa e del Mediterraneo”.

L’attesa per un progetto di rilancio culturale

L’avvio dei lavori rappresenta un passo cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città. Il Museo del Mare punta a diventare un simbolo di innovazione e sviluppo per Reggio Calabria, inserendosi in un percorso di crescita e rilancio culturale.

Con l’inizio ufficiale del cantiere, la cittadinanza potrà finalmente vedere prendere forma un’opera destinata a cambiare il volto della città. “La storia scrive il futuro”, ha concluso Falcomatà, esprimendo l’entusiasmo per un progetto che segnerà un nuovo capitolo per Reggio Calabria.