MArRC aperto il 2 giugno, Malacrino: “Occasione ghiotta per riscoprire le bellezze del Museo”

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria resterà aperto al pubblico anche in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, con il consueto orario dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30.

«Invito tutti i Calabresi – dichiara il direttore Carmelo Malacrino – e i turisti che iniziano a giungere nell’area dello Stretto a visitare il Museo, soprattutto in una giornata festiva così carica di significati per l’Italia. Sarà un’opportunità straordinaria per “riabbracciarvi” dopo i lunghi mesi di chiusura e contenimento imposti dalla pandemia, e offrirvi le meravigliose testimonianze archeologiche della Calabria antica».