Doppio ingresso gratuito al Museo di Reggio: le attività del weekend

Domani mattina, mercoledì 27 novembre, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospita due eventi dedicati ai ragazzi e ai giovani, in collaborazione con due partner al programma di valorizzazione del patrimonio culturale: il Parco Ecolandia e Kiwanis Club.

Il fine settimana che chiude il mese di novembre e apre quello di dicembre offre un’opportunità speciale per visitare il MArRC e ammirare, con i meravigliosi Bronzi di Riace, gli eccezionali reperti della collezione museale, grazie alla promozione dell’ingresso gratuito per tutti, sabato 30 novembre, per la Giornata regionale dei Musei in Calabria, e domenica 1 dicembre, per la campagna del MiBACT #domenicaalmuseo.

Gli ospiti saranno accolti nello spettacolare scenario natalizio di Piazza Paolo Orsi, dove, a partire da giovedì 28 novembre fino al 12 gennaio 2020, l’Albero di Natale illuminato a festa saluterà i visitatori.