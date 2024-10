Museo di Reggio, conferenza rinviata per ragioni di sicurezza sanitaria

Il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino, in considerazione delle ultime notizie sul diffondersi dell’epidemia da Coronavirus (Covid 2019), ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’Incontro con la filologa Paola Radici Colace sul tema “Il mito della reminiscenza”, previsto per domani, giovedì 5 marzo 2020, alle ore 17.30, nella Sala Conferenze del MArRC, in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

Tale decisione è stata adottata dalla Direzione in osservanza alle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia disposte nei documenti normativi e regolamentari pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Pubblica Amministrazione e della Salute e dal MiBACT, nonché nell’ordinanza della Regione Calabria n.1/2020.

Il MArRC si scusa per il disagio, causato da motivi di forza maggiore e nell’interesse superiore della salute pubblica.