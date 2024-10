Musica, divertimento e buon cibo. In Via Zecca ogni sera è speciale

In Via Zecca, oramai ribattezzata 'Via del gusto' grazie alla presenza di numerose attività ristorative, ogni sera è speciale, diversa, unica. Scopri di più

Quando la sinergia tra imprenditori fa centro. A Reggio Calabria, nel cuore della città, c’è una via che si distingue per la proposta variegata di intrattenimento e buon cibo, nel nome della qualità.

Si tratta di Via Zecca, oramai ribattezzata ‘Via del gusto’ grazie alla presenza di numerose attività ristorative. Ogni sera è speciale, diversa, unica. La possibilità di scegliere tra le diverse proposte è il principale punto di forza, scelta che riguarda non solo il cibo ma anche il tipo di intrattenimento offerto.

Carne pregiata, hamburger, pizza e tante altre proposte sfiziose e di qualità che comprendono primi e antipasti, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente. Via Zecca, grazie alla sincera collaborazione tra le diverse attività, ha mostrato una visione che ribalta il modo consueto di fare impresa.

Che si tratti della ‘ricetta giusta’ dal punto di vista imprenditoriale lo si vede dalla presenza costante e l’apprezzamento elevato mostrato dai clienti.

“Con tutti gli imprenditori di Via Zecca si è creato un rapporto di stretta sinergia, in un clima piacevole e professionale. Mi piacerebbe che in futuro si potesse creare, unendo le idee e le strategie dei diversi locali, un ‘Via Zecca Day’. Una giornata speciale e unica, con intrattenimento, cultura, eventi e proposte enogastronomiche speciali dedicate a tutti i reggini e turisti”, aveva dichiarato ai nostri microfoni Giuseppe D’Agostino, titolare di Mr. Burn, segno che le novità in Via Zecca sono tutt’altro che finite.

Grazie ai live o gli aventi organizzati, Via Zecca si propone così di essere il ‘cuore pulsante’ della città, anche durante i mesi estivi. Via Zecca quindi come una versione ‘bonsai’ dei Navigli milanesi, un concentrato di divertimento, relax e buona cucina la formula che ha conquistato reggini e turisti. L’iniziativa del ‘Plastic free’, nata proprio in quella via, sottolinea inoltre la cura verso l’ambiente con uno sguardo attento verso il futuro e le nuove generazioni.