Musica e balli a Reggio Calabria per l’annuale Festa dei Popoli

“Come ogni anno ormai è consuetudine la tanto amata e attesa Festa Dei Popoli svolta nella Piazza “Mezza Capo” o meglio denominata Piazza Sant. Agostino.

Ringrazio il Parroco della Chiesa Don Gabriele Ferdinando Bentoglio.

Un grosso e affettuoso Grazie per aver dimostrato tanta dedizione e impegno nei confronti della Citta di Reggio Calabria ma soprattutto nel rappresentare la Patria di appartenenza, la Georgia. La cantante Nina Nemsadze per la scelta accurata delle canzoni tenendo in considerazione della coincidenza con la festa della mamma ha cantato tre bellissime canzoni.

La canzone in lingua Georgiana è dedicata a tutte le Mamme del mondo, Canzone Tibliso Compositore Ghiorgi Zabadze Una canzone dedicata alla capitale Georgiana che parla del grande amore verso la propria città e canzone – Opa OpaAutore Ghiorghi zereteli Musica Ernest Pooxsiani La canzone vuole significare L’amore infinito (Quando arriva l’amore non si deve chiudere la porta a questo grande sentimento).

Un particolare grazie va senz’altro a Francesco Repaci per il suo contributo prezioso con le attrezzature”.

Queste le parole di Gianmarco Crea, ormai da anni fianco a fianco alla comunità Georgiana che c’è in città.