Musolino non si scompone: ‘Sono sereno e lo rifarei’

“Lo rifarei. Sono sereno, e non è una frase di rito. Anzi, registro un’onda di solidarietà forte e bipartisan, che mette di buon umore”, afferma Stefano Musolino, procuratore aggiunto a Reggio Calabria e segretario nazionale di Magistratura democratica, in un’intervista a la Repubblica.

La dichiarazione arriva in risposta alla richiesta al Csm di aprire una pratica disciplinare nei suoi confronti.

“Un magistrato non è un asettico applicatore delle norme. È sottoposto alla legge ma non al potere politico, e non gli è precluso il diritto di manifestare il suo pensiero”, osserva Musolino.