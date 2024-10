Reggio, nuova location per ‘Must have shop’: si sposta in centro città

In una società in cui la moda non è più solo una questione di abiti, ma soprattutto di identità e “connessione”, “Must Have Shop” si è affermato come punto di riferimento per gli appassionati dello shopping a Reggio Calabria e non solo, raggiungendo vette sempre più alte.

Nato durante il periodo della pandemia, proprio mentre molte attività lottavano per sopravvivere, una giovane imprenditrice, sostenuta dal suo fidanzato, ha saputo trasformare una crisi in un’opportunità, partendo prima con lo shop online per poi trasformare, appena possibile, la sua attività in un negozio fisico di successo in via Demetrio Tripepi.

Oggi, la giovanissima titolare annuncia con grande entusiasmo il trasferimento dello store in una nuova location: Corso Garibaldi n. 47. Un importante passo avanti per il “negozio rosa” che i reggini hanno imparato ad amare, in questi anni e che, così facendo, si prepara ad entrare in una delle aree commerciali più prestigiose della città, accanto a colossi storici del retail.

Must Have Shop: molto più di un negozio, una vera e proprio community

Fin dal suo esordio, grazie al concept improntato dalla titolare e grazie all’instancabile attività del suo compagno, “Must Have Shop” non è stato solo un luogo dove acquistare capi d’abbigliamento e accessori alla moda, ma una vera e propria community. Il legame stretto con i clienti ha creato una connessione unica, basata su fiducia e condivisione.

“Abbiamo creato una famiglia all’interno del negozio – ha raccontato la titolare a CityNow, sottolineando come il rapporto con i clienti sia diventato parte integrante del successo del brand. L’intesa tra noi e il cliente è divenuta una vera e propria community, e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per ogni evento speciale”.

Una nuova location, tra stile e instagrammabilità

Il trasferimento su Corso Garibaldi non segnerà solo un cambio di indirizzo, ma offrirà ai clienti un’esperienza ancora più coinvolgente.

La nuova location, senza voler svelare troppo, sarà instagrammabile, perfetta per essere vissuta e condivisa anche sui social. Nonostante il cambiamento di sede, lo stile e l’anima del negozio rimarranno intatti: abbigliamento attuale, una selezione ancora più ampia di articoli e, come sempre, un servizio impeccabile e su misura.

Il motto del negozio, “Che il tuo cuore e il tuo armadio siano sempre pieni”, continuerà a essere il fil rouge di questa nuova avventura.

Un successo in crescita

La crescita di “Must Have Shop” ha coinvolto anche il personale.

“Abbiamo creato una famiglia anche all’interno del negozio – racconta la giovane imprenditrice reggina. Questo spirito di collaborazione e condivisione ha reso il brand una realtà consolidata e apprezzata, pronta ora a raggiungere nuovi traguardi sulla via degli acquisti più famosa della città”.

Con la nuova apertura su Corso Garibaldi, “Must Have Shop” si prepara a scrivere un altro capitolo della sua storia, continuando a essere un punto di riferimento per la moda e lo stile a Reggio Calabria.