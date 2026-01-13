MYB Gym: trionfa il reggino Collosi nella gara MMA Shock FC-Federkombat

Grande vittoria in una gara di MMA per l’atleta reggino Alessandro Collosi della MYB GYM, che ha conquistato un successo netto e convincente all’evento Shock FC, competizione ufficiale Federkombat svoltasi a Roma lo scorso sabato 11 gennaio 2026.

In un match di MMA intenso e di alto livello tecnico, Collosi ha dominato l’incontro con una prestazione eccellente, mostrando padronanza negli striking, nel grappling e nella gestione della distanza. Particolarmente degna di nota è stata la sua scelta di accettare un catch weight a 73 kg, richiesto dall’avversario invece del limite categoria dei 70 kg: un gesto di grande sportività e coraggio che ha reso la vittoria ancora più prestigiosa.

Il risultato è il frutto di mesi di sacrifici, duro lavoro quotidiano e dedizione totale. Alessandro ha seguito un programma di preparazione mirato presso la MYB GYM, accademia di riferimento a Reggio Calabria per MMA, Grappling e Brazilian Jiu-Jitsu, dove si lavora con metodo, professionalità e attenzione al dettaglio per trasformare la fatica in risultati concreti sul ring.

Un ringraziamento speciale va ai Coach Francesco Giovanni Fragalà e Gabriella Ripepi, che hanno curato ogni aspetto della preparazione con competenza e passione. Fondamentale è stato anche il supporto all’angolo del compagno e sparring partner Alessandro Caridi, sempre presente insieme al Maestro Fragalà. Un pensiero grato va inoltre al primo maestro di Alessandro, Matteo Condemi, che lo ha introdotto con entusiasmo al mondo delle MMA.

La vittoria è stata dedicata con affetto alla famiglia, in particolare alla mamma e alle donne di casa, vero motore silenzioso dietro ogni passo di questo percorso.

MYB GYM continua a confermarsi punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi seriamente alle arti marziali miste, con un team qualificato e un ambiente che unisce tecnica, mentalità e spirito di gruppo.

Prossimo appuntamento per i ragazzi della palestra: la seconda tappa del Campionato Regionale MMA Federkombat, dove l’accademia tornerà a essere protagonista con i suoi atleti.