La Myenergy Viola ad Angri per non mollare il sogno play-off

Dopo la pausa per le feste di Pasqua riprende il cammino per la Myenergy Viola che nel sesto turno di questo complicato Play-In Gold affronta in trasferta la Pallacanestro Angri.

Gara decisiva per i neroarancio che non possono più sbagliare un colpo dopo aver già fallito a più riprese il tentativo di recuperare terreno in classifica. I ragazzi di coach Cigarini hanno fin qui palesato limiti d’esperienza che hanno fatto la differenza contro squadre costruite per arrivare fino in fondo all’obiettivo promozione.

Vantaggi consistenti, anche in doppia cifra come contro Salerno, sprecati da cali di tensione e concentrazione, svaniti possesso dopo possesso di fronte al cinismo degli avversari di turno.

Mancano solo tre partite contro le ultime della classe (Angri, Monopoli e Salerno) e dirette concorrenti nella corsa ai play-off e gli uomini di coach Cigarini non possono più commettere passi falsi.

Stasera si gioca al PalaGalvani il ritorno di quello che fu l’esordio del Play-In Gold neroarancio al Palacalafiore, l’unica vittoria finora della Viola nella fase a orologio. La corsa verso i play-off passa da questo fondamentale scontro diretto: Angri è a 4 punti e occupa l’ultimo posto disponibile per sognare la promozione.

Gli avversari

Alla Pallacanestro Angri serve una vittoria per consolidare il sesto posto e dormire sonni tranquilli contro una diretta inseguitrice. Gli angresi sono reduci dalla sconfitta di Sala Consilina maturata nei minuti finali dopo aver recuperato uno svantaggio di 12 punti.

Il capitano è Andrea Iannicelli, ottima ala e buon tiratore dalla lunga. La regia è affidata a Taddeo, migliore dei suoi nel match d’andata con 22 punti e 15 di valutazione. La guardia tiratrice è il pericoloso Izzo, che sugli esterni è supportato dall’ottimo Stipe Jelic (vecchia conoscenza di coach Cigarini ai tempi di Casalpusterlengo).

A metà febbraio l’innesto dell’ex neroarancio Vittorio Lazzari, ala classe 2001 di 194 cm, ha supportato le rotazioni di coach Chiavazzo, per diverso tempo privo dei centimetri sotto canestro dell’infortunato Andrius Globys. Completano la panchina campana l’ottimo lungo Ruggiero, Caloia, Bonanni e Carone.

Arbitri della serata i signori Marcello Gerardo Di Gaudio di Massa di Somma e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia.

L’appuntamento con gli appassionati di basket per Pallacanestro Angri – Myenergy Viola è per stasera alle 18.00 al PalaGalvani. Diretta streaming sui canali social delle due squadre.