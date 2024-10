Myenergy Viola, neroarancio in trasferta a Rende per il derby di Calabria 

Si torna a giocare basket per la 20ª di Serie B Interregionale, mancano tre gare alla fine di un campionato, quello del girone H, che ha espresso ormai quasi tutti i suoi ‘verdetti’.

La Myenergy Viola RC viaggia in trasferta, alla volta del Polifunzionale di Quattromiglia nel cosentino, per il derby di Calabria contro la Sintegra Bim Bum Rende.

Tanta voglia di riprendere il cammino e la corsa per la volata finale nelle parole di Cigarini e di un gruppo di giocatori sempre più compatto e unito, anche e soprattutto dopo l’amara sconfitta casalinga maturata nello scontro diretto contro la Virtus Ragusa.

La Viola è ormai certa del passaggio alla fase a orologio nella fascia delle prime quattro. Sala Consilina (vincente ieri nell’anticipo a Catania) in quinta posizione è a 6 punti di distanza, e questa domenica potrebbe dare ai neroarancio l’aritmetica certezza di volare ai ‘Play-In Gold’ contro le avversarie del girone G, l’altra ‘Divisione’ della Conference Sud.

Una gara che non porta punti da ‘scontro diretto’ ma che servirà al tecnico neroarancio per voltare pagina dopo la sconfitta al Palacalafiore, consolidando il gioco e sfruttando le rotazioni in attesa della fase “due” del torneo.

Gli avversari

Anche Rende conosce il proprio destino e il lungo percorso che la porterà a lottare per la permanenza in B nei Play-Out. La società cosentina è quartultima a 8 punti dalla ‘seconda fascia’, un distacco ormai incolmabile che ha maturato durante un campionato sfortunato e costellato da infortuni.

Coach Carbone ha dovuto fare a meno troppe volte del suo giocatore più rappresentativo, il croato ingaggiato quest’estate Leon Tomic, ala forte classe ’96 di 199 cm, assente domenica scorsa nella pesante sconfitta di Milazzo. A fine 2023 la società Bim Bum Basket Rende ha comunicato il taglio per scelta tecnica del pivot Tarik Hajrovic. L’atleta non ha soddisfatto le aspettative ed è stato sostituito con Stefan Malkic, ala pivot proveniente da Castelfiorentino (B Interregionale).

Completano le rotazioni di coach Carbone l’ottima ala classe ‘92 Vincenzo Festinese, i play Ginefra e Guzzo, esperti pericolosi al tiro, l’esterno Gatta e il pericoloso Luka Markovic.

Arbitri della serata sono Federico Puglisi di Acidario Catena (CT) e Federico Mameli di Augusta (SR).

L’appuntamento per il popolo neroarancio è stasera alle 18.00 al Polifunzionale di Quattromiglia per Sintegra Bim Bum Rende – Myenergy Viola RC.