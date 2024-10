Myenergy Viola, al Palacalafiore un derby dello Stretto con la testa alla fase ‘due’

La Basket School Messina di coach Sidoti in striscia positiva ha già un biglietto per il Play-in Silver

Penultimo pre gara di campionato, si gioca il 21 turno di serie B Interregionale, girone H, e al Palacalafiore si scontrano la Myenergy Viola e la Basket School Messina.

Un derby dello Stretto sempre molto sentito ma che non metterà in discussione i verdetti già scritti nel corso della regular season. Entrambe le squadre sanno già quale sarà il loro destino nella seconda fase del torneo, l’obiettivo è sfruttare gli ultimi impegni per rodare i meccanismi e preservare caviglie ed energie.

Ma la strada per la promozione è ancora lunga, e Mavric e compagni hanno ancora voglia di migliorare, crescere e stupire il pubblico neroarancio.

La Viola a inizio anno non era partita con i favori dei pronostici, il lavoro di coach Cigarini e un gruppo sempre più solido e unito hanno fatto la differenza. Per il Play-In Gold bisognerà alzare l’asticella, lavorare in difesa, limitare i cali mentali. La partita di stasera va affrontata con la maturità di una squadra e una piazza ambiziose e con la voglia di arrivare in alto.

Gli avversari

La Basket School ME vive un momento magico che ha portato gli scolari allenati da coach Sidoti a conquistare la quinta posizione in classifica ed un biglietto per la successiva fase a orologio in seconda fascia, nel Play-In Silver. Sette vittorie negli ultimi otto incontri, tre di fila contro Milazzo, Barcellona e Sala Consilina, e tanti punti (8) conquistati negli scontri diretti.

Il percorso per la promozione per i peloritani è molto più complicato ma ha un bel ‘gruzzolo’ da portare in dote per la fase 2 e per cercare di conquistare contro le avversarie del girone G uno dei due posti disponibili per i play-off.

Coach Sidoti vorrà rifarsi della sconfitta dell’andata e per farlo conterà sulla verve realizzativa di Labovic, temibilissima guardia-ala montenegrina, e della punta di diamante della scorsa stagione, il play-guardia messinese Leonardo Di Dio Busà. Completano le rotazioni gli ottimi Busco, Janic e Tartaglia, l’esplosivo Yeyap, e un contributo importante arriva sempre dai vari Vujic, Buldo ed Elia Sidoti.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Gianmarco Greco di Catanzaro.

L’appuntamento con gli appassionati di basket è per stasera alle 18.00 al Palacalafiore per Myenergy Viola RC – Basket School Messina.