Myenergy Viola, vittoria in trasferta nel derby di Calabria. Classifica e risultati

Si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Vittoria esterna per la Myenergy Viola RC che espugna il Polifunzionale della Sintegra Bim Bum Rende. I neroarancio, grazie soprattutto ad un terzo quarto perfetto e ai tiri liberi di Tyrtyshnyk nel finale concitato, conquistano i due punti nel derby di Calabria e l’aritmetica certezza di entrare nella fase a orologio dalla prima fascia.

Sugli altri campi, vittoria bella e netta della Basket School ME, prossimo avversario della Viola, che tra le mura amiche ha la meglio contro gli Svincolati di Milazzo grazie all’ottima prova del montenegrino Bozidar Labovic.

Negli anticipi di ieri, l’Orlandina asfalta in trasferta i giovani della Fortitudo Messina e mantiene la vetta in solitaria, mentre Sala Consilina corsara a Catania conquista due punti d’oro per restare in prima fascia.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 20ª giornata

Fortitudo Messina – Orlandina 47-98

Cus Catania – Sala Consilina 81-96

Basket School ME – Svincolati Milazzo 86-71

Siaz Piazza Armerina – Barcellona 74-72 (dopo 1 tempo supplementare)

Bim Bum Rende – Myenergy RC 72-79

Virtus Ragusa – Castanea 60-71

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 34

Virtus Ragusa 30

Myenergy RC 30

Sala Consilina 28

Siaz Piazza Armerina 24

Basket School ME 24

Barcellona 20

Svincolati Milazzo 20

Bim Bum Rende 12

Castanea 10

Cus Catania 6

Fortitudo Messina 2

Prossimo Turno

Myenergy RC – Basket School ME

Barcellona – Cus Catania

Castanea – Bim Bum Rende

Svincolati Milazzo – Siaz Piazza Armerina

Sala Consilina – Orlandina

Virtus Ragusa – Fortitudo Messina