La Myenergy conquista a Rende l’accesso alla seconda fase del torneo

La Pallacanestro Viola ha affrontato alla ventesima giornata di Serie B girone H interregionale la Bim Bum Basket Rende. Iniziano bene i padroni di casa, i neroarancio recuperano immediatamente, il secondo quarto si svolge in fotocopia al primo. Dopo l’intervallo lungo sempre a segno gli ospiti con il solito Tyrtyshynk ed un ritrovato Binelli. Si va all’ultima frazione sul +8 della Myenergy, che gestisce bene. Rende tira solo da tre con pessime percentuali di realizzazione. Alla fine un tentativo di rimonta, immediatamente fermato dalla squadra di coach Cigarini. Due punti che significano ingresso matematico alla seconda fase del torneo.

PRIMO QUARTO

Partenza equilibrata, segnano entrambe le compagini, Bim Bum Basket non sbaglia da tre e firma una prima rimonta con tanto di allungo (16 a 10). Sul 19 a 10 si risveglia la Pallacanestro Viola con due buone azioni si riporta sotto a 2:52 dalla fine i neroarancio sotto di -5. Le buone giocate di Cessel mantengono vicino il punteggio degli ospiti (22-18). Simonetti da sotto per il -2. Tyrtyshynk fa due su due dalla lunetta per il momentaneo pareggio. I padroni di casa fanno due su due dalla lunetta, la prima frazione si chiude sul 24 a 22.

SECONDO QUARTO

Inizia bene Rende, due triple di Maksimovic valgono il nuovo pareggio. I padroni di casa riprendono la gestione del gioco si portano sul 41 a 34. Prima Tyrtyshynk poi Mavric riportano gli ospiti sul -3. Rende guadagna la lunetta, si va all’intervallo lungo sul 43 a 38.

TERZO QUARTO

Due triple di Tyrtyshynk riaprono il match. Mavric da sotto, dopo vari tentativi neroarancio, porta il punteggio sul +3 per gli ospiti. Coach Carbone chiama Time Out. Anche Binelli piazza una tripla, Rende dopo vari tentativi da tre, ritorna al canestro (45-49). Mavric da sotto e poi di nuovamente Binelli valgono il +9 degli ospiti. Una serie di falli permette a Rende di avvicinarsi. Mavric subisce fallo, fa uno su due (48-55). Cessel da sotto. Su un tiro da tre i padroni di casa subiscono fallo, trasformano un solo libero. Tyrtyshynk schiaccia. Rende subisce fallo, fa due su due. Si va all’ultimo quarto sul 51 a 59 per la compagine di Reggio Calabria.

ULTIMO QUARTO

Rende fa uno su due dalla lunetta, Maksimovic piazza la tripla del +10 neroarancio. Simonetti fa uno su due dalla lunetta. Aguzzoli va a canestro, Rende risponde da tre. Ancora Aguzzoli penetra, segna e si prende un libero che trasforma, rispondono i padroni di casa. Binelli piazza una tripla (57-71). Binelli subisce fallo, sbaglia il libero disponibile. Fallo tecnico alla panchina di Rende. Tyrtyshynk trasforma il libero a sua disposizione. Rende dalla lunetta fa uno su due. Rende si riporta sul -10 a meno di cinque minuti dalla fine della partita. Tyrtyshynk fa due su due. I padroni di casa subiscono fallo, due su due dalla lunetta e successivamente un altro canestro (65-74). Uno su due ai liberi per Rende. Mavric subisce fallo, fa uno su due, rispondo i padroni di casa (68-75). Un misto di stanchezza e nervosismo per entrambe le compagini. Rende guadagna la lunetta, fa due su due. Tyrtyshynk penetra e subisce fallo, fa due su due. Ancora Tyrtyshynk dalla lunetta, nuovamente due su due. La Viola gioco col cronometro (70 – 79) a 37 secondi dal termine. Canestro dei padroni di casa. Si conclude la partita sul risultato di 72 a 79 per la Myenergy Reggio Calabria.

Il tabellino

Bim Bum Rende- Myenergy 72-79 (24-22,19-16,8-21,21-20)

Bim Bum Rende:Cersosimo 4, Gatta 9,Malkic 24, Montemurro, Ginefra 1, Bisceglie, Markovic 10, Festinese 14,Madrigrano, Guido, Guzzo 10,Carravetta.All Carbone Ass Arigliano

Myenergy:Aguzzoli 14, Simonetti 5, Konteh, Maksimovic 11,Mavric 12,Cessel 6,Seck, Binelli 12, Tyrtyshnyk 19,Russo.All Cigarini Ass D’Agostino

Arbitri i signori Federico Puglisi di Aci Catena(Ct) e Federico Mameli di Augusta(Sr).