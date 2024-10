Myenergy Viola, Aguzzoli: ‘Siamo carichi e col morale alto. A Monopoli per portare a casa la partita’

C’è tanto entusiasmo e un ritrovato ottimismo dopo l’ultima vittoria ottenuta in trasferta dalla Myenergy Viola ai danni della Pallacanestro Angri, diretta concorrente nella corsa ai play-off.

Leggi anche

Ai microfoni dei canali ufficiali neroarancio analizza questo momento della stagione il giovane Thomas Aguzzoli, autore dell’ultimo canestro che ha espugnato il Palagalvani. Dichiara Aguzzoli:

“È stata una gara sicuramente molto impegnativa perché noi siamo stati molto bravi ad andare subito in largo vantaggio, poi dopo, come sta capitando spesso, abbiamo avuto qualche difficoltà a mantenere questo vantaggio. Loro sono stati bravi a rientrare e poi ci è toccato, come al solito direi, un finale punto a punto. Però questa volta siamo stati bravi a gestirlo e siamo carichi anche per questa vittoria”.

Finale combattuto come capitato altre volte quando la sorte però aveva negato la vittoria ai reggini. Un aspetto su cui lavorare in settimana:

“Sì, assolutamente, è tutto un fattore psicologico. Infatti per questo gli incubi, perché quando ci siamo trovati lì, punto a punto, anch’io per un attimo ho pensato alle gare precedenti. Però siamo stati veramente bravi a non far recapitare la stessa cosa delle settimane passate”.

Prosegue Aguzzoli sulla prossima gara in programma, la trasferta a Monopoli:

“Penso che sarà una gara molto fisica perché loro fisicamente possono dare fastidio e noi dobbiamo essere invece bravi ad alzare i ritmi e a fare il nostro gioco e a correre. E poi penso che dobbiamo pensare a una partita alla volta e se rimaniamo uniti come abbiamo fatto le ultime partite siamo possiamo andare avanti”.

Leggi anche

Una riflessione sulla tanto discussa formula del Play-In Gold:

“Personalmente io non la approvo, per il semplice fatto che noi abbiamo fatto un grandissimo campionato, siamo arrivati tra le prime quattro e adesso rischiamo di non entrare ai playoff . Allo stesso tempo ci sono squadre che sono arrivate quinte o seste e che adesso sono già matematicamente dentro. Quindi no, personalmente non la approvo”.

Conclude Thomas Aguzzoli sulla condizione del gruppo in vista dell’importante trasferta a Monopoli:

“Noi siamo sempre carichi e il morale alto. Adesso non vediamo l’ora di giocare domenica Monopoli e portare a casa la partita”.